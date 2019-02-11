У збройних конфліктах по всьому світу воюють до 250 тис. дітей-солдатів

Особливо багато дітей використовуються сторонами в затяжних конфліктах у Південному Судані, Центральноафриканській Республіці, Демократичній Республіці Конго, Сомалі, Сирії та Ємені. Крім того, в Афганістані, Малі і М'янмі дівчата і хлопці використовувалися як діти-солдати або помічники збройних груп.

Не всі діти беруть участь безпосередньо у бойових діях. Багато хто працює посильним, готує іжу, збирає деревину.

Деякі дівчата-підлітки примусово видані заміж за бійців. Інші дівчата і хлопчики піддаються сексуальному насиллю. У крайніх випадках діти змушені діяти як "живі щити" або підривати себе на зайнятих територіях.

ЮНІСЕФ закликає уряди усіх країн більше приділяти увагу боротьбі з дитячою експлуатацією, особливо у зонах бойових дій.

Нагадаємо, в Україні ЮНІСЕФ потребує 21,1 млн дол. США для забезпечення потреб уражених конфліктом сімей, що проживають у межах 20 км з обох сторін лінії розмежування на Донбасі, ситуація є особливо гострою для 400 тисяч дітей.