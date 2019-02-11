В вооруженных конфликтах по всему миру воюют до 250 тыс. детей-солдат
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В вооруженных конфликтах по всему миру воюют до 250 тыс. детей-солдат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЮНИСЕФ, которое обнародовало эту информацию накануне Всемирного дня борьбы с использованием детей-солдат 12 февраля.
Особенно много детей используются сторонами в затяжных конфликтах в Южном Судане, Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго, Сомали, Сирии и Йемене. Кроме того, в Афганистане, Мали и Мьянме девочки и мальчики использовались как дети-солдаты или помощники вооруженных групп.
Не все дети участвуют непосредственно в боевых действиях. Многие работают посыльными, готовят еду, собирает древесину.
Некоторые девушки-подростки принудительно выданы замуж за бойцов. Другие девочки и мальчики подвергаются сексуальному насилию. В крайних случаях дети вынуждены действовать как "живые щиты" или подрывать себя на занятых территориях.
ЮНИСЕФ призывает правительства всех стран больше уделять внимание борьбе с детской эксплуатацией, особенно в зонах боевых действий.
Напомним, в Украине ЮНИСЕФ требуется 21,1 млн долл. для обеспечения потребностей пострадавшим от конфликтов семей, проживающих в пределах 20 км с обеих сторон линии разграничения на Донбассе, ситуация является особенно острой для 400 000 детей.