У збірної Казахстану знайшли заборонені медикаменти перед стартом ЧС з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Хохфільцені (Австрія) перед стартом чемпіонату світу з біатлону пройшла прес-конференція кримінальної поліції, де була озвучена скандальна інформація – вся збірна Казахстану потрапила від підозру вживання допінгу, передає УНН з посиланням на сайт Федерації біатлону України.
Австрійською поліцією був проведений масштабний обшук готелю збірної Казахстану, де знайдена велика кількість заборонених медичних препаратів. Розслідування в даний момент не закінчено.
"За даними Федеральної поліція Австрії, 23 січня вони знайшли бокс з медикаментозними відходами, і там була акредитація лікаря нашої команди. Вчора Федеральна поліція Австрії нагрянула до нас в готель, де проживає збірна. Обшук обґрунтували попереднім інцидентом у січні. Сьогодні вночі був проведений обшук в кімнатах, а також допит кожного спортсмена. Після цього антидопінговим агентством Австрії була проведена здача спортсменами тестів на ДНК і на допінг", - заявив прес-аташе збірної Казахстану Манас Усенов.
Зазначається, що в Австрії допінг є кримінальним злочином.
Нагадаємо, що IBU закликав Росію відмовитись від чемпіонату світу з біатлону.