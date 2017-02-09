У сборной Казахстана нашли запрещенные медикаменты перед стартом ЧМ по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Хохфильцене (Австрия) перед стартом чемпионата мира по биатлону прошла пресс-конференция уголовной полиции, где была озвучена скандальная информация - вся сборная Казахстана попала под подозрение употребление допинга, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации биатлона Украины.
Австрийской полицией был проведен масштабный обыск отеля сборной Казахстана, где найдено большое количество запрещенных медицинских препаратов. Расследование в данный момент не закончено.
"По данным Федеральной полиция Австрии, 23 января они нашли бокс с медикаментозными отходами и там была аккредитация врача нашей команды. Вчера Федеральная полиция Австрии нагрянула к нам в отель, где проживает сборная. Обыск обосновали предыдущим инцидентом в январе. Сегодня ночью был проведен обыск в комнатах, а также допрос каждого спортсмена. После этого антидопинговым агентством Австрии была проведена сдача спортсменами тестов на ДНК и на допинг ", - заявил пресс-атташе сборной Казахстана Манас Усенов.
Отмечается, что в Австрии допинг является уголовным преступлением.
Напомним, что IBU призвал Россию отказаться от чемпионата мира по биатлону .