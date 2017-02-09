У сборной Казахстана нашли запрещенные медикаменты перед стартом ЧМ по биатлону

Австрийской полицией был проведен масштабный обыск отеля сборной Казахстана, где найдено большое количество запрещенных медицинских препаратов. Расследование в данный момент не закончено.

"По данным Федеральной полиция Австрии, 23 января они нашли бокс с медикаментозными отходами и там была аккредитация врача нашей команды. Вчера Федеральная полиция Австрии нагрянула к нам в отель, где проживает сборная. Обыск обосновали предыдущим инцидентом в январе. Сегодня ночью был проведен обыск в комнатах, а также допрос каждого спортсмена. После этого антидопинговым агентством Австрии была проведена сдача спортсменами тестов на ДНК и на допинг ", - заявил пресс-атташе сборной Казахстана Манас Усенов.

Отмечается, что в Австрии допинг является уголовным преступлением.

Напомним, что IBU призвал Россию отказаться от чемпионата мира по биатлону .