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У Зайцевому виявили схованку із боєприпасами російського виробництва

У Зайцевому виявили схованку із боєприпасами російського виробництва

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Поблизу позицій українських військ в зоні АТО у населеному пункті Зайцеве військовослужбовці Збройних Сил України виявили схованку з озброєнням, боєприпасами та спорядженням російського виробництва.  Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця Міністерства оборони Оксана Гаврилюк, передає УНН.

“В схованці знайдено реактивний піхотний вогнемет „Шмєль“, ручні протитанкові гранати РПГ-1, РПГ-7В, більше 200 т набоїв калібру 5,45 та 7,62, 20 гранатометних пострілів ВОГ 25 та 4 — ВОГ 25П, 4 гранати Ф1, 8 РГД5 та осколкова граната наступальної дії РГ 42,6запалів до гранат УЗРГМ — 2 та УЗРГМ, рейдовий рюкзак та розгрузка”, — повідомила О.Гаврилюк.

Також вона зазначила, що озброєння ймовірно було залишене диверсійною розвідувальною групою противника. Це є черговим підтвердженням фактів участі російських спецпризначенців на сході України.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України виявили на місці бойового зіткнення у районі Світлодарської дуги вогнемет “Шмель” російського виробництва.

Українські Національні Новини

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