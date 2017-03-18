В Зайцево обнаружили тайник с боеприпасами российского производства

"В тайнике нашли реактивный пехотный огнемет "Шмель", ручные противотанковые гранаты РПГ-1, РПГ-7В, более 200 т боеприпасов калибра 5,45 и 7,62, 20 гранатометных выстрелов ВОГ 25 и 4 - ВОГ 25П, 4 гранаты Ф1, 8 РГД-5 и осколочную гранату наступательного действия РГ 42, 6 запалов к гранатам УЗРГМ - 2 и УЗРГМ, рейдовый рюкзак и разгрузку", - сообщила О.Гаврилюк.

Также она отметила, что вооружение вероятно было оставлено диверсионной разведывательной группой противника. Это является очередным подтверждением фактов участия российских спецназовцев на востоке Украины.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили на месте боевого столкновения в районе светлодарской дуги огнемет "Шмель" российского производства.