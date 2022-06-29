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У Запорізькій області значного накопичення сил з боку окупанта не зафіксовано - голова ОВА

У Запорізькій області значного накопичення сил з боку окупанта не зафіксовано - голова ОВА

Київ • УНН

 • 102282 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Територією Запорізької області постійно відбувається пересування військової техніки окупанта, але значного накопичення сил не відбувається. Про це заявив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух під час брифінгу, пише УНН.

Цитата

«росіяни постійно перекидають техніку до Запорізької області, бо сама логіка пересування передбачає перетин саме нашої області. Накопичення сил з боку окупанта значного не відбулося. Однак, ми знаємо, що на Луганщині, Харківщині та Запоріжжі ведуться активні бойові дії. Але для наступу окупантам не вистачає сил та засобів», - розповів він.

Деталі

Старух також повідомив про партизанський рух на території області – вони є, і вони діють.

«Партизани є і вони діють. Вони будуть «радувати» окупанта все більше. Всі мешканці окупованих територій вірять і знають, що наші міста також будуть звільнені, а партизани будуть нам активно в цьому допомагати», - підкреслив очільник ОВА.

Українські Національні Новини

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