У Запорізькій області значного накопичення сил з боку окупанта не зафіксовано - голова ОВА

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«росіяни постійно перекидають техніку до Запорізької області, бо сама логіка пересування передбачає перетин саме нашої області. Накопичення сил з боку окупанта значного не відбулося. Однак, ми знаємо, що на Луганщині, Харківщині та Запоріжжі ведуться активні бойові дії. Але для наступу окупантам не вистачає сил та засобів», - розповів він.

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Старух також повідомив про партизанський рух на території області – вони є, і вони діють.

«Партизани є і вони діють. Вони будуть «радувати» окупанта все більше. Всі мешканці окупованих територій вірять і знають, що наші міста також будуть звільнені, а партизани будуть нам активно в цьому допомагати», - підкреслив очільник ОВА.