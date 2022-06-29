В Запорожской области значительное накопление сил со стороны оккупанта не зафиксировано - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. По территории Запорожской области постоянно происходит передвижение военной техники оккупанта, но значительного накопления сил не происходит. Об этом заявил руководитель Запорожской ОВА Александр Старух во время брифинга, пишет УНН.
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"россияне постоянно перебрасывают технику в Запорожскую область, потому что сама логика передвижения предполагает пересечение именно нашей области. Накопление сил со стороны оккупанта значительного не произошло. Однако мы знаем, что в Луганской, Харьковской областях и на Запорожье ведутся активные боевые действия. Но для наступления оккупантам не хватает сил и средств", - рассказал он.
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Старух также сообщил о партизанском движении на территории области – они есть, и они действуют.
«Партизаны есть и они действуют. Они будут «радовать» оккупанта все больше. Все жители оккупированных территорий верят и знают, что наши города также будут освобождены, а партизаны будут нам активно в этом помогать», - подчеркнул глава ОВА.