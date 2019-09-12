У Запорізькій області затримали чоловіка, який підозрюється у збуті зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Поліцейські Запорізької області спільно з працівниками Управління СБУ в результаті спільної спецоперації викрили чоловіка, який продавав зброю. Його затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Запорізькій області.
“11 вересня поліцейські ГУНП в Запорізькій області спільно з працівниками Управління Служби безпеки України, під процесуальним керівництвом прокуратури, в результаті проведення оперативно-розшукових заходів викрили місцевого мешканця, який збував на території Запорізької області зброю та боєприпаси”, — сказано у повідомленні.
Зловмисник, по вулиці Воїнів Інтернаціоналістів у місті Енергодар, продав за 9 тисяч гривень РПГ-22 та 85 набоїв калібру 5,45мм.
Мешканця Енергодару 1991 року народження затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
На даний час встановлюється все коло осіб, причетних до скоєння злочину.
Вилучене вибухотехніками транспортовано до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення дослідження.
“За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у зупиненого через порушення ПДР водія в автівці знайшли пістолети.