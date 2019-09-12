В Запорожской области задержали мужчину, который подозревается в сбыте оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Полицейские Запорожской области совместно с работниками Управления СБУ в результате совместной спецоперации разоблачили мужчину, который продавал оружие. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.
“11 сентября полицейские ГУНП в Запорожской области совместно с работниками Управления Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий разоблачили местного жителя, который сбывал на территории Запорожской области оружие и боеприпасы”, — говорится в сообщении.
Злоумышленник, по улице Воинов Интернационалистов в городе Энергодар, продал за 9 тысяч гривен РПГ-22 и 85 патронов калибра 5,45мм.
Жителя Энергодара 1991 года рождения задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В настоящее время устанавливается весь круг лиц, причастных к совершению преступления.
Изъятое взрывотехниками транспортировано в Запорожский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр для проведения исследования.
“По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы”, — говорится в сообщении.
Напомним, в остановленного из-за нарушения ПДД водителя в автомобиле нашли пистолеты.