У зупиненого через порушення ПДР водія в автівці знайшли пістолети
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Правоохоронці затримали двох чоловіків, у яких в автомобілі була знайдена та вилучена вогнепальна зброя. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"Під час патрулювання Дніпровського району правоохоронці зупинили автомобіль марки BMW, водій якого порушував правила дорожнього руху. Під час перевірки документів водій та пасажир явно нервували, чим викликали підозру працівників патрульної поліції. Після запитання патрульного, чи є в автомобілі заборонені предмети, один з них хотів втекти, але його затримали", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуку автомобіля, як вказано, знайшли та вилучили пістолет “Макарова” з пристроєм для зменшення звуку пострілу (глушником), пістолет-кулемет “Скорпіон” та набої до них. Під час обшуку місць проживання вказаних осіб теж виявили та вилучили вогнепальну зброю.
Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 ККУ та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За клопотанням Київської місцевої прокуратури №4 зловмисників заарештовано на 2 місяці.
Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
Канал надходження зброї та мета її зберігання встановлюється.
Нагадаємо, жителя Миколаєва затримали під час чергової оборудки з продажу зброї та боєприпасів.