В остановленного из-за нарушения ПДД водителя в автомобиле нашли пистолеты
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Правоохранители задержали двух мужчин, у которых в автомобиле было найдено и изъято огнестрельное оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Во время патрулирования Днепровского района правоохранители остановили автомобиль марки BMW, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Во время проверки документов водитель и пассажир явно нервничали, чем вызвали подозрение сотрудников патрульной полиции. После вопроса патрульного, есть ли в автомобиле запрещенные предметы, один из них хотел убежать, но был задержан", - говорится в сообщении.
Во время обыска автомобиля, как указано, нашли и изъяли пистолет "Макарова" с устройством для уменьшения звука выстрела (глушителем), пистолет-пулемет "Скорпион" и боеприпасы к ним. Во время обыска мест проживания указанных лиц тоже обнаружили и изъяли огнестрельное оружие.
Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По ходатайству Киевской местной прокуратуры №4 злоумышленников арестовали на 2 месяца.
Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Канал поступления оружия и цель его хранения устанавливается.
Напомним, жителя Николаева задержали во время очередной сделки по продаже оружия и боеприпасов.