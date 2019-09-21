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У Запорізькій області вантажівка зіткнулась з легковиком, троє людей загинуло

У Запорізькій області вантажівка зіткнулась з легковиком, троє людей загинуло

Київ • УНН

 • 11583 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Запорізькій області внаслідок зіткнення вантажівки та легковика загинуло троє людей, ще одна – в лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу обласної поліції.

"20 вересня близько 19:10 до Оріхівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на автошляху Оріхівського району сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на перехресті автошляху "Бориспіль-Запоріжжя-Маріуполь" та автошляху "Токмак-Павлоград" водій автомобіля MAN з напівпричепом не надав перевагу в русі автомобілю ZAZ-DAEWOO, що рухався головною дорогою та допустив зіткнення транспортних засобів, після чого сталось займання вантажівки.

Внаслідок аварії водій автомобіля ZAZ-DAEWOO, мешканець Запоріжжя 1984 року народження, та двоє його пасажирів, жінка 1972 року народження та хлопчик 2017 року народження, від отриманих травм загинули на місці події. Ще одна пасажирка легковика, жінка 2000 року народження з травмами госпіталізована до лікарні.

Нагадаємо, у ДТП під Одесою загинули дев’ятеро людей.

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