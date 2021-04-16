У Запорізькій області свині розрили кладовище

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"З приходом весни в селі Шелюги, неабиякою проблемою стало те, що дикі свині перерили весь цвинтар, який розташований в кінці вулиці Прилиманній, а також промишляють у людей на городах. Місцеві жителі дуже часто скаржаться, але нічого вдіяти не можуть", — пише користувач FB Дмитро Савченко.

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На опублікованому відео помітно, як виводок свиней разом із поросятами розрили могили, виїли всі квіти та фактично переорали територію.

Жителі села припускають, що свині – домашні. Тварин зі свого подвір'я випускає господар, аби зайвий раз не годувати.

"У нас так було, так тоді господаря свинок викликали на адмін.коміссію і виписали штраф, на тому і припинилося", - коментує користувач FB Світлана Винник.

Тиждень тому у ситуацію втрутилося керівництво місцевої громади. Однак, свині досі "гуляють" селом, про що свідчать опубліковані користувачами FB фотосвітлини.

До теми

На Буковині зафіксовано масовий спалах африканської чуми свиней. 21 тисячу голів треба забити.

Довідка

АЧС - небезпечна інфекційна хвороба свиней, яка характеризується лихоманкою, запальними і дистрофічними ураженнями внутрішніх органів, чисельними крововиливами та високою смертністю.

Додатково

Канадські вчені виявили, що свині уразливі до нового типу коронавірусу. Особливості передачі вірусу ще в процесі вивчення, однак уже сьогодні вчені прогнозують загрозу для свинарства.