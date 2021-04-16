В Запорожской области свиньи разрыли кладбище
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В селе Шелюги Запорожской области свиньи перерыли кладбище. Об этом сообщает FB-сообщество "Akimovka Online", передает УНН.
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"С приходом весны в селе Шелюги, большой проблемой стало то, что дикие свиньи перерыли все кладбище, расположенное в конце улицы Прилиманной, а также промышляют у людей на огородах. Местные жители часто жалуются, но ничего поделать не могут", - пишет пользователь FB Дмитрий Савченко.
Детали
На опубликованном видео заметно, как выводок свиней вместе с поросятами разрыли могилы, съели все цветы и фактически перепахали территорию.
Жители села предполагают, что свиньи - домашние. Животных из своего двора выпускает хозяин, чтобы лишний раз не кормить.
"У нас так было, так тогда хозяина свинок вызвали на админкомиссию и выписали штраф, на том и прекратилось", - комментирует пользователь FB Светлана Винник.
Неделю назад в ситуацию вмешалось руководство местной общины. Однако, свиньи до сих пор "гуляют" по деревне, о чем свидетельствуют опубликованные пользователями FB фотокады.
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