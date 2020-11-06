У Запорізькій області судитимуть водія, який напідпитку збив жінку з дітьми
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Запорізькій області направили до суду обвинувальний акт відносно водія, який напідпитку збив жінку з двома дітьми. Про це повідомляє пресслужба прокуратури регіону, передає УНН.
“1 вересня поточного року водій транспортного засобу, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керував автомобілем на проїзній частині в сільській місцевості у Мелітопольському районі, допустив виїзд керованого ним автомобілю за межі дороги та скоїв наїзд на пішоходів, які рухалися по узбіччю назустріч автомобілю, внаслідок чого постраждало три особи, серед яких двоє неповнолітніх. У результаті ДТП жінка загинула на місці події, а двоє неповнолітніх отримали різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини йому загрожує від 3 до 8 років тюрми, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
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