У Запорізькій області судитимуть водія, який напідпитку збив жінку з дітьми

“1 вересня поточного року водій транспортного засобу, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керував автомобілем на проїзній частині в сільській місцевості у Мелітопольському районі, допустив виїзд керованого ним автомобілю за межі дороги та скоїв наїзд на пішоходів, які рухалися по узбіччю назустріч автомобілю, внаслідок чого постраждало три особи, серед яких двоє неповнолітніх. У результаті ДТП жінка загинула на місці події, а двоє неповнолітніх отримали різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини йому загрожує від 3 до 8 років тюрми, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Як повідомляв УНН, у Харкові нетверезий водій автівкою врізався у трамвай.