В Запорожской области будут судить водителя, который в нетрезвом виде сбил женщину с детьми

“1 сентября текущего года водитель транспортного средства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем на проезжей части в сельской местности в Мелитопольском районе, допустил выезд управляемого ним автомобиля за пределы дороги и совершил наезд на пешеходов, которые двигались по обочине навстречу автомобилю, в результате чего пострадали три человека, среди которых двое несовершеннолетних. В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия, а двое несовершеннолетних получили различной степени тяжести телесные повреждения”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины ему грозит от 3-х до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет или без такового.

Как сообщал УНН, в Харькове нетрезвый водитель на автомобиле врезался в трамвай.