У Запорізькій області сталася смертельна ДТП за участі ВАЗ та ГАЗелі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У Запорізькій області водій автомобілю ВАЗ не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з іншим авто. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУНП області.
ДТП сталася на 575 км автошляху «Одеса-Маріуполь-Новоазовськ», в селі Осипенко Бердянського району.
Водій автомобіля ВАЗ 1983 року народження не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем ГАЗель.
Внаслідок аварії водій першого транспортного засобу від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. Водій автомобіля ГАЗель, мешканець міста Маріуполь 1967 року народження, госпіталізований до місцевої лікарні.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).