В Запорожской области произошло смертельное ДТП с участием ВАЗ и ГАЗели
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Запорожской области водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и совершил столкновение с другим авто. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП области.
ДТП произошло на 575 км автодороги “Одесса-Мариуполь-Новоазовск”, в селе Осипенко Бердянского районе.
Водитель автомобиля ВАЗ 1983 года рождения не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем ГАЗель.
В результате аварии водитель первого транспортного средства от полученных телесных повреждений скончался на месте. Водитель автомобиля ГАЗель, житель города Мариуполь 1967 года, госпитализирован в местную больницу.
Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).