У Запорізькій області окупанти розграбували музей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Запорізькій області окупанти обстріляли історико-архітектурний музей-заповідник “Садиба Попова” та викрали з нього експонати. Про це повідомила на директор музею Ганна Головко, передає УНН.
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Російські окупанти повибивали вікна та двері та викрали усе, що змогли взяти з собою.
“Винесено все, що можна було взяти в руки і сумки, оргтехніку розбито і розтоптано ногами, виламано всі двері, побито вікна, знищено все, що трапилося на шляху”, - написала Головко.
Начальник департаменту культури та інформаційної політики ЗОДА Влад Мороко зауважив, що серед експонатів, які поцупили окупанти із закладу культури у селі Василівці, був навіть мармуровий унітаз.
“Вперше, цей унітаз вкрали ще більшовики. Згодом, хтось із нащадків крадіїв, “повернув” артефакт до музею. І от знову, новітні загарбники, крадуть злощасний унітаз! Нащо! Я не розумію! Орда, просто Орда!” - відреагував він.
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