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В Запорожской области оккупанты разграбили музей

В Запорожской области оккупанты разграбили музей

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. В Запорожской области оккупанты обстреляли историко-архитектурный музей-заповедник “Усадьба Попова” и похитили из него экспонаты. Об этом сообщила на директор музея Анна Головко, передает УНН.

Детали

Российские оккупанты разбили окна и двери и похитили все, что смогли взять с собой.

“Вынесено все, что можно было взять в руки и сумки, оргтехнику разбито и растоптано ногами, выломаны все двери, побиты окна, уничтожено все, что встретилось на пути”, - написала Головко.

Начальник департамента культуры и информационной политики ЗОГА Влад Мороко отметил, что среди экспонатов, которые украли оккупанты из заведения культуры в селе Васильевке, был даже мраморный унитаз.

“Впервые, этот унитаз украли еще большевики. Впоследствии, кто-то из потомков воров, “вернул” артефакт в музей. И вот опять, новейшие захватчики, воруют злосчастный унитаз! Зачем! Я не понимаю! Орда, просто Орда!" - отреагировал он.

Напомним

В Киевской области российские оккупанты сожгли музей с работами художницы Марии Приймаченко.

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