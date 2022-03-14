В Запорожской области оккупанты разграбили музей

Детали

Российские оккупанты разбили окна и двери и похитили все, что смогли взять с собой.

“Вынесено все, что можно было взять в руки и сумки, оргтехнику разбито и растоптано ногами, выломаны все двери, побиты окна, уничтожено все, что встретилось на пути”, - написала Головко.

Начальник департамента культуры и информационной политики ЗОГА Влад Мороко отметил, что среди экспонатов, которые украли оккупанты из заведения культуры в селе Васильевке, был даже мраморный унитаз.

“Впервые, этот унитаз украли еще большевики. Впоследствии, кто-то из потомков воров, “вернул” артефакт в музей. И вот опять, новейшие захватчики, воруют злосчастный унитаз! Зачем! Я не понимаю! Орда, просто Орда!" - отреагировал он.

Напомним

В Киевской области российские оккупанты сожгли музей с работами художницы Марии Приймаченко.