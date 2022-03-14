В Запорожской области оккупанты разграбили музей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Запорожской области оккупанты обстреляли историко-архитектурный музей-заповедник “Усадьба Попова” и похитили из него экспонаты. Об этом сообщила на директор музея Анна Головко, передает УНН.
Детали
Российские оккупанты разбили окна и двери и похитили все, что смогли взять с собой.
“Вынесено все, что можно было взять в руки и сумки, оргтехнику разбито и растоптано ногами, выломаны все двери, побиты окна, уничтожено все, что встретилось на пути”, - написала Головко.
Начальник департамента культуры и информационной политики ЗОГА Влад Мороко отметил, что среди экспонатов, которые украли оккупанты из заведения культуры в селе Васильевке, был даже мраморный унитаз.
“Впервые, этот унитаз украли еще большевики. Впоследствии, кто-то из потомков воров, “вернул” артефакт в музей. И вот опять, новейшие захватчики, воруют злосчастный унитаз! Зачем! Я не понимаю! Орда, просто Орда!" - отреагировал он.
Напомним
В Киевской области российские оккупанты сожгли музей с работами художницы Марии Приймаченко.