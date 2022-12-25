У Запорізькій області окупанти посилюють адміністративні заходи, обмежують пересування людей

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«Російські окупанти продовжують посилювати режимно-адміністративні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. У Василівці окупанти ввели комендантську годину в період з 28 грудня цього року по 04 січня 2023. Працівникам екстрених служб видаються спеціальні перепустки, а іншим місцевим жителям заборонено залишати житло та переміщуватися по населеному пункту», - йдеться у повідомленні Генштабу.

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Раніше стало відомо, що окупанти практично припинили пропуск людей з окупованих територій, які намагаються евакуюватися до Запоріжжя.