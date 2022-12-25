В Запорожской области оккупанты усиливают административные меры, ограничивают передвижение людей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. На захваченных территориях Запорожской области оккупанты усиливают режимно-административные меры, в частности, ограничивая права людей введением комендантского часа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.
Детали
«Российские оккупанты продолжают усиливать режимно-административные меры на временно захваченных территориях Запорожской области. В Васильевке оккупанты ввели комендантский час в период с 28 декабря этого года по 04 января 2023 года. Работникам экстренных служб выдаются специальные пропуска, а другим местным жителям запрещено покидать жилье и перемещаться по населенному пункту», - говорится в сообщении Генштаба.
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Ранее стало известно, что оккупанты практически прекратили пропуск людей с оккупированных территорий, пытающихся эвакуироваться в Запорожье.