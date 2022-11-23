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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 39457 перегляди

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У Запорізькій області ліквідовують наслідки блекауту

У Запорізькій області ліквідовують наслідки блекауту

Київ • УНН

 • 1663036 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Працівники ПАТ "Запоріжжяобленерго" працюють над відновленням енергопостачання у Запоріжжі після масованих атак рф в Україні. Про це пише УНН, посилаючись на сторінку компанії в Facebook.

Цитата

"Внаслідок сьогоднішніх підступних обстрілів рашистськими загарбниками об’єктів української електроенергетики в Запорізькій області стався блекаут – тобто, тотальне знеструмлення всіх споживачів. Наразі фахівці ПАТ "Запоріжжяобленерго" працюють над відновленням енергопостачання", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що частина споживачів вже заживлена, аварійно-відновлювальні роботи тривають.

У компанії звернулися до споживачів — у кого з'явилося світло закликають дотримуватися режиму тотальної економії електроенергії, оскільки надмірне споживання може завадити продовженню робіт з відновлення. Також "Запоріжжяобленерго" наголосило, що вмикання енергоємних приладів одразу після появи електроенергії може спровокувати стрибок напруги, що здатен спричинити аварійну ситуацію в електромережах та вивести з ладу електротехніку.

Нагадаємо

Через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС з енергосистеми. Станція перейшла в режим повного блекауту.

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