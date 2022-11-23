У Запорізькій області ліквідовують наслідки блекауту
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Працівники ПАТ "Запоріжжяобленерго" працюють над відновленням енергопостачання у Запоріжжі після масованих атак рф в Україні. Про це пише УНН, посилаючись на сторінку компанії в Facebook.
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"Внаслідок сьогоднішніх підступних обстрілів рашистськими загарбниками об’єктів української електроенергетики в Запорізькій області стався блекаут – тобто, тотальне знеструмлення всіх споживачів. Наразі фахівці ПАТ "Запоріжжяобленерго" працюють над відновленням енергопостачання", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що частина споживачів вже заживлена, аварійно-відновлювальні роботи тривають.
У компанії звернулися до споживачів — у кого з'явилося світло закликають дотримуватися режиму тотальної економії електроенергії, оскільки надмірне споживання може завадити продовженню робіт з відновлення. Також "Запоріжжяобленерго" наголосило, що вмикання енергоємних приладів одразу після появи електроенергії може спровокувати стрибок напруги, що здатен спричинити аварійну ситуацію в електромережах та вивести з ладу електротехніку.
Нагадаємо
Через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС з енергосистеми. Станція перейшла в режим повного блекауту.