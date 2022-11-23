В Запорожской области ликвидируют последствия блекаута

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"В результате сегодняшних коварных обстрелов рашистскими захватчиками объектов украинской электроэнергетики в Запорожской области произошел блекаут – то есть, тотальное обесточивание всех потребителей. Сейчас специалисты ПАО "Запорожьеоблэнерго" работают над возобновлением энергоснабжения", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что часть потребителей уже заживлена, аварийно-восстановительные работы продолжаются.

В компании обратились к потребителям — у кого появился свет призывают соблюдать режим тотальной экономии электроэнергии, поскольку чрезмерное потребление может помешать продолжению работ по восстановлению. Также "Запорожьеоблэнерго" подчеркнуло, что включение энергоемких приборов сразу после появления электроэнергии может спровоцировать скачок напряжения, способный вызвать аварийную ситуацию в электросетях и вывести из строя электротехнику.

Напомним

Из-за снижения частоты было остановлено питание собственных потребностей Запорожской АЭС по энергосистеме. Станция перешла в режим полного блэкаута.