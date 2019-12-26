У Запорізькій області чоловіка вбили у власному будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У селищі Якимівка Запорізької області місцевого жителя вбили у власному будинку та покинули його тіло зв’язаним. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіло чоловіка 1974 року народження, вчора, 25 грудня, виявили у його власному будинку. Примітно, що труп перебував у сидячому положенні, а руки були зв’язані мотузкою за спиною. У покійного - переламані ребра, на тілі численні садна та синці.
У будинку розкидані речі.
Вбитий мешкав самотньо, і наразі встановлюються не лише обставини загибелі, а й факт зникнення цінностей.
Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
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