В Запорожской области мужчину убили в собственном доме
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В поселке Акимовка Запорожской области местного жителя убили в собственном доме и покинули его тело связанным. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Тело мужчины 1974 года рождения, вчера, 25 декабря, обнаружили в его собственном доме. Примечательно, что труп находился в сидячем положении, а руки были связаны веревкой за спиной. У покойного - переломаны ребра, на теле многочисленные ссадины и синяки.
В доме разбросаны вещи.
Убитый жил одиноко, и устанавливаются не только обстоятельства гибели, но и факт исчезновения ценностей.
Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
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