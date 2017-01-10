У запорізьких школах продовжили карантин
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 10 січня. УНН. Карантин для учнів шкіл та дошкільних навчальних закладів продовжено у Запоріжжі. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-секретар міського голови Ольга Мішок.
Так, сьогодні у міській раді було прийнято офіційне рішення щодо продовження карантину у школах та дошкільних навчальних закладах. Якщо епідеміологічна ситуація не зміниться, школяри сядуть за парти у понеділок, 16 січня.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, школярам на Кіровоградщині продовжили канікули.