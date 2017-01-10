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11 марта, 14:39 • 144731 просмотра

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В запорожских школах продлили карантин

В запорожских школах продлили карантин

Киев • УНН

 • 9999 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 10 января. УНН. Карантин для учащихся школ и дошкольных учебных заведений продлен в Запорожье. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь городского головы Ольга Мишок.

Так, сегодня в городском совете было принято официальное решение о продлении карантина в школах и дошкольных учебных заведениях. Если эпидемиологическая ситуация не изменится, школьники сядут за парты в понедельник, 16 января.

Напомним, как сообщал УНН, школьникам в Кировоградской области продлили каникулы.

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