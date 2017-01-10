В запорожских школах продлили карантин
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 10 января. УНН. Карантин для учащихся школ и дошкольных учебных заведений продлен в Запорожье. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь городского головы Ольга Мишок.
Так, сегодня в городском совете было принято официальное решение о продлении карантина в школах и дошкольных учебных заведениях. Если эпидемиологическая ситуация не изменится, школьники сядут за парты в понедельник, 16 января.
Напомним, как сообщал УНН, школьникам в Кировоградской области продлили каникулы.