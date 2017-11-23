У Запоріжжі затримали злодія, який обікрав хутряний магазин на 3 млн грн
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 23 листопада. УНН. Запорізькі правоохоронці викрили зловмисника, який проник до магазину та скоїв крадіжку хутряних виробів на суму понад 3 млн грн. Про це повідомили у відділі коммунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області, передає УНН.
Невідомі, шляхом зламу ролетів, проникли до магазину по вулиці Троїцькій та викрали 22 шуби на суму більше 3 млн грн.
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У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу одного із зловмисників. Ним виявився 26-річний мешканець Запоріжжя. Наразі тривають заходи щодо встановлення місцезнаходження та затримання ще двох причетних до злочину осіб.
На сьогодні правоохоронці вилучили частину викраденого майна.
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Відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, 22 листопада на Рівненщині невідомі в масках пограбували готельний комплекс і побили мешканців.