В Запорожье задержали вора, который обокрал магазин меха на 3 млн грн

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 5037 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 6087 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 84192 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 76736 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89939 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120663 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115756 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146045 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107433 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108847 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 62124 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

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В Запорожье задержали вора, который обокрал магазин меха на 3 млн грн

В Запорожье задержали вора, который обокрал магазин меха на 3 млн грн

Киев  •  УНН

 • 9631 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Запорожские правоохранители разоблачили злоумышленника, который проник в магазин и совершил кражу меховых изделий на сумму свыше 3 млн грн. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, передает УНН.

Неизвестные, взломав роллет, проникли в магазин по улице Троицкой и похитили 22 шубы на сумму более 3 млн грн.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность одного из злоумышленников. Им оказался 26-летний житель Запорожья. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению местонахождения и задержанию еще двух причастных к преступлению лиц.

На сегодня правоохранители изъяли часть похищенного имущества.

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Открыто уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 22 ноября на Ровенской области неизвестные в масках ограбили гостиничный комплекс и избили жителей.

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