В Запорожье задержали вора, который обокрал магазин меха на 3 млн грн
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Запорожские правоохранители разоблачили злоумышленника, который проник в магазин и совершил кражу меховых изделий на сумму свыше 3 млн грн. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, передает УНН.
Неизвестные, взломав роллет, проникли в магазин по улице Троицкой и похитили 22 шубы на сумму более 3 млн грн.
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность одного из злоумышленников. Им оказался 26-летний житель Запорожья. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению местонахождения и задержанию еще двух причастных к преступлению лиц.
На сегодня правоохранители изъяли часть похищенного имущества.
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Открыто уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Продолжается досудебное расследование.
Напомним, 22 ноября на Ровенской области неизвестные в масках ограбили гостиничный комплекс и избили жителей.