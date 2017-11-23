В Запорожье задержали вора, который обокрал магазин меха на 3 млн грн

Неизвестные, взломав роллет, проникли в магазин по улице Троицкой и похитили 22 шубы на сумму более 3 млн грн.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность одного из злоумышленников. Им оказался 26-летний житель Запорожья. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению местонахождения и задержанию еще двух причастных к преступлению лиц.

На сегодня правоохранители изъяли часть похищенного имущества.

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Открыто уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 22 ноября на Ровенской области неизвестные в масках ограбили гостиничный комплекс и избили жителей.