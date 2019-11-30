У Запоріжжі затримали священика під час отримання посилки із наркотиками
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Запоріжжі затримали чоловіка, який на пошті отримував посилку із наркотиками. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Запорізькій області.
На запитання журналіста, чи дійсно у Запоріжжі на почті затримали священнослужителя, який отримав посилку з наркотиками, в поліції повідомили: “Співробітники поліції встановили чоловіка 1984 р.н. на одному з поштових відділень у якого було вилучено наркотичну речовину, близько одного граму. Вилучене направлено на експертизу. Також відкрили кримінальне провадження за статтею 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту — ред.)”.
У соціальних мережах повідомляють, що затриманий є священнослужителем Свято-Андріївського кафедрального собору міста Запоріжжя.
Правоохоронці цей факт не підтверджують, але й не спростовують.
Нагадаємо, у Хмельницькому патрульна поліція затримала п’яного чоловіка, який у присутності правоохоронців намагався побити власну матір.