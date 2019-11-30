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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 40653 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108124 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В Запорожье задержали священника при получении посылки с наркотиками

В Запорожье задержали священника при получении посылки с наркотиками

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Запорожье задержали мужчину, который на почте получал посылку с наркотиками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.

На вопрос журналиста, действительно ли в Запорожье на почте задержали священнослужителя, который получил посылку с наркотиками, в полиции сообщили: "Сотрудники полиции установили мужчину 1984 г.р. на одном из почтовых отделений у которого было изъято наркотическое вещество, около одного грамма. Изъятое направлено на экспертизу. Также открыли уголовное производство по статье 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта - ред.)".

В социальных сетях сообщают, что задержанный является священнослужителем Свято-Андреевского кафедрального собора города Запорожье.

Правоохранители этот факт не подтверждают, но и не опровергают.

Напомним, в Хмельницком патрульная полиция задержала пьяного мужчину, который в присутствии правоохранителей пытался побить собственную мать.

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