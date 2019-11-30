В Запорожье задержали священника при получении посылки с наркотиками

На вопрос журналиста, действительно ли в Запорожье на почте задержали священнослужителя, который получил посылку с наркотиками, в полиции сообщили: "Сотрудники полиции установили мужчину 1984 г.р. на одном из почтовых отделений у которого было изъято наркотическое вещество, около одного грамма. Изъятое направлено на экспертизу. Также открыли уголовное производство по статье 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта - ред.)".

В социальных сетях сообщают, что задержанный является священнослужителем Свято-Андреевского кафедрального собора города Запорожье.

Правоохранители этот факт не подтверждают, но и не опровергают.

Напомним, в Хмельницком патрульная полиция задержала пьяного мужчину, который в присутствии правоохранителей пытался побить собственную мать.