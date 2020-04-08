У Запоріжжі затримали двох жінок, які під виглядом соціальних працівників ошукали пенсіонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Запоріжжі дві жінки, представившись соціальними працівниками, потрапили до оселі подружжя пенсіонерів та викрали гроші і ювелірні вироби. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Запорізькій області.
“7 квітня дві жінки під виглядом соціальних працівників зайшли до квартири подружжя пенсіонерів 1928 та 1929 років народження. Зловмисниці, скориставшись довірливістю літніх людей, почали розповідати, що можуть допомогти з ліками та продуктами харчування, далі, відволікши увагу, викрали гаманець з грошима, ювелірні вироби та інше цінне майно. Після чого зникли з місця події”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що співробітники сектору кримінальної поліції, під час проведення оперативно-пошукових заходів, безпосередньо після скоєння злочину затримали підозрюваних та вилучили викрадене.
Фігуранток, 2001 та 1980 років народження, затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час їх перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території міста Запоріжжя та Запорізької області.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Львові з вікна лікарні вистрибнув 72-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув.