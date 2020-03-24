У Львові з вікна лікарні вистрибнув пенсіонер
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 березня. УНН. У Львові з вікна лікарні вистрибнув 72-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув. Про це повідомили УНН у пресслужбі Львівської міської ради.
"Сьогодні, 24 березня, приблизно о 8:00, з 5-го поверху лікарні швидкої медичної допомоги (вул. Миколайчука, 9) вистрибнув чоловік. Пацієнт зранку захотів піти помолитися до каплички, а потім відчинив вікно і вистрибнув. Від отриманих травм чоловік помер“, - повідомили у міській раді.
“Пацієнт поступив до нас 22 березня ввечері. За цей час його загальний стан покращився. Сьогодні зранку він побажав піти помолитися до каплички, яка є у нас у лікарні. Пішов туди разом з дружиною. Після молитви сказав, що хоче подихати повітрям і підійшов до вікна. Відчинив вікно і вистрибнув. Жінка і медсестра не змогли його затримати. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Чоловіку було 72 роки”, — розповіла медичний директор з лікувальної роботи міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Леся Кобецька.
З її слів, зараз в лікарні працює поліція. "Також ми провели своє розслідування — спілкувалися з усіма працівниками, які були дотичні до його лікування", - вказала вона.
Нагадаємо, на Львівщині зафіксовано 2 випадки інфікування коронавірусом.