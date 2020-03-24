Во Львове из окна больницы выбросился пенсионер

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103957 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106624 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108577 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107270 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116656 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101675 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105932 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106775 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131675 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130500 просмотра

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Во Львове из окна больницы выбросился пенсионер

Во Львове из окна больницы выбросился пенсионер

Киев  •  УНН

 • 22524 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 марта. УНН. Во Львове из окна больницы выбросился 72-летний мужчина. От полученных травм он погиб. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Львовского городского совета.

"Сегодня, 24 марта, примерно в 8:00, с 5-го этажа больницы скорой медицинской помощи (ул. Миколайчука, 9) выпрыгнул человек. Пациент утром захотел пойти помолиться в часовню, а затем открыл окно и выпрыгнул. От полученных травм мужчина умер", - сообщили в городском совете.

"Пациент поступил к нам 22 марта вечером. За это время его общее состояние улучшилось. Сегодня утром он пожелал пойти помолиться в часовню, которая есть у нас в больнице. Пошел туда вместе с женой. После молитвы сказал, что хочет подышать воздухом и подошел к окну. Открыл окно и выпрыгнул. Женщина и медсестра не смогли его задержать. От полученных травм мужчина скончался на месте. Мужчине было 72 года", - рассказала медицинский директор по лечебной работе городской клинической больницы скорой медицинской помощи Леся Кобецкая.

По ее словам, сейчас в больнице работает полиция. "Также мы провели свое расследование - общались со всеми работниками, которые были причастны к его лечению", - указала она.

Напомним, во Львовской области зафиксировано 2 случая инфицирования коронавирусом.

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