Во Львове из окна больницы выбросился пенсионер
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 марта. УНН. Во Львове из окна больницы выбросился 72-летний мужчина. От полученных травм он погиб. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Львовского городского совета.
"Сегодня, 24 марта, примерно в 8:00, с 5-го этажа больницы скорой медицинской помощи (ул. Миколайчука, 9) выпрыгнул человек. Пациент утром захотел пойти помолиться в часовню, а затем открыл окно и выпрыгнул. От полученных травм мужчина умер", - сообщили в городском совете.
"Пациент поступил к нам 22 марта вечером. За это время его общее состояние улучшилось. Сегодня утром он пожелал пойти помолиться в часовню, которая есть у нас в больнице. Пошел туда вместе с женой. После молитвы сказал, что хочет подышать воздухом и подошел к окну. Открыл окно и выпрыгнул. Женщина и медсестра не смогли его задержать. От полученных травм мужчина скончался на месте. Мужчине было 72 года", - рассказала медицинский директор по лечебной работе городской клинической больницы скорой медицинской помощи Леся Кобецкая.
По ее словам, сейчас в больнице работает полиция. "Также мы провели свое расследование - общались со всеми работниками, которые были причастны к его лечению", - указала она.
Напомним, во Львовской области зафиксировано 2 случая инфицирования коронавирусом.