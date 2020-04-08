В Запорожье задержали двух женщин, которые под видом социальных работников обманули пенсионеров
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Запорожье две женщины, представившись социальными работниками, попали в дом супругов пенсионеров и похитили деньги и ювелирные изделия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.
“7 апреля две женщины под видом социальных работников зашли в квартиру супругов пенсионеров 1928 и 1929 годов рождения. Злоумышленницы, воспользовавшись доверчивостью пожилых людей, начали рассказывать, что могут помочь с лекарствами и продуктами питания, далее, отвлекая внимание, похитили кошелек с деньгами, ювелирные изделия и другое ценное имущество. После чего скрылись с места происшествия”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники сектора криминальной полиции, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, непосредственно после совершения преступления задержали подозреваемых и изъяли похищенное.
Фигуранток, 2001 и 1980 рождения, задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Запорожья и Запорожской области.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
Напомним, во Львове из окна больницы выбросился 72-летний мужчина. От полученных травм он погиб.