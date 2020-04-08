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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 47589 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 56440 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 70340 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Запорожье задержали двух женщин, которые под видом социальных работников обманули пенсионеров

В Запорожье задержали двух женщин, которые под видом социальных работников обманули пенсионеров

Киев  •  УНН

 • 10235 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Запорожье две женщины, представившись социальными работниками, попали в дом супругов пенсионеров и похитили деньги и ювелирные изделия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.

“7 апреля две женщины под видом социальных работников зашли в квартиру супругов пенсионеров 1928 и 1929 годов рождения. Злоумышленницы, воспользовавшись доверчивостью пожилых людей, начали рассказывать, что могут помочь с лекарствами и продуктами питания, далее, отвлекая внимание, похитили кошелек с деньгами, ювелирные изделия и другое ценное имущество. После чего скрылись с места происшествия”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники сектора криминальной полиции, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, непосредственно после совершения преступления задержали подозреваемых и изъяли похищенное.

Фигуранток, 2001 и 1980 рождения, задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Запорожья и Запорожской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, во Львове из окна больницы выбросился 72-летний мужчина. От полученных травм он погиб.

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