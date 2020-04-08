В Запорожье задержали двух женщин, которые под видом социальных работников обманули пенсионеров

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Запорожье две женщины, представившись социальными работниками, попали в дом супругов пенсионеров и похитили деньги и ювелирные изделия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.