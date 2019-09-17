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У Запоріжжі зафіксували два випадки тропічної малярії

У Запоріжжі зафіксували два випадки тропічної малярії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Запоріжжі зафіксували два випадки захворювання тропічною малярією у громадян, які повернулись з африканських країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Запорізького лабораторного центру МОЗ.

“Наприкінці літа медичними працівниками обласної інфекційної лікарні діагностовано тропічну малярію у жителя Нігерії, який прибув до України на навчання. І уже на початку осені у жителя Запоріжжя, який відвідав Чад — країну Африки, в якій теж виявлена тропічна малярія”, — йдеться в повідомленні.

У центрі наголосили, що за даними моніторингових досліджень, які систематично здійснюються фахівцями Запорізького обласного лабораторного центру, в межах Запорізької області не зафіксована наявність комарів, сприйнятливих до збудника тропічної малярії.

Однак у центрі зазначили, що заразитися в Україні все ж таки можливо, у разі переливання крові хворого здоровій людині або при використанні шприца, яким користувався хворий, для ін’єкцій здоровій людині. Як з’ясовано під час епідеміологічного розслідування обох випадків, ці дії після приїзду захворілих в Україну не відбувалися.

Лікарі радять обов’язково відвідати лікаря, перед поїздками до “малярійних” країн Африки, Азії, Південної Америки, де дадуть рекомендації щодо доцільності проведення хіміопрофілактичного лікування в залежності від країни перебування.

Нагадаємо, влітку в Полтавській області зафіксували випадок малярії.

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