В Запорожье зафиксировали два случая тропической малярии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Запорожье зафиксировали два случая заболевания тропической малярией у граждан, вернувшихся из африканских стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Запорожского лабораторного центра Минздрава.
“В конце лета медицинскими работниками областной инфекционной больницы диагностировано тропическую малярию у жителя Нигерии, прибывшего в Украину на учебу. И уже в начале осени у жителя Запорожья, который посетил Чад — страну Африки, в которой тоже обнаружена тропическая малярия”, — говорится в сообщении.
В центре отметили, что по данным мониторинговых исследований, которые систематически осуществляются специалистами Запорожского областного лабораторного центра, в пределах Запорожской области не зафиксировано наличие комаров, восприимчивых к возбудителю тропической малярии.
Однако в центре отметили, что заразиться в Украине все же возможно, в случае переливания крови больного здоровому человеку или при использовании шприца, которым пользовался больной, для инъекций здоровому человеку. Как установлено в ходе эпидемиологического расследования обоих случаев, эти действия после приезда заболевших в Украине не происходили.
Врачи советуют обязательно посетить врача, перед поездками в “малярийные” страны Африки, Азии, Южной Америки, где дадут рекомендации относительно целесообразности проведения химиопрофилактического лечения в зависимости от страны пребывания.
Напомним, летом в Полтавской области зафиксировали случай малярии.