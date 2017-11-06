У Запоріжжі зафіксовано новий спалах ботулізму
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Запоріжжі зафіксовано новий спалах на ботулізм — двоє хворих знаходяться у реанімації. Про це повідомили у Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ, передає УНН.
В реанімаційне відділення Обласної клінічної лікарні поступили двоє мешканців м. Запоріжжя 1967 та 1996 р.н. Лікарі діагностували в них ботулізм.
Спеціалісти лабораторного центру встановили, що постраждалі напередодні вживали в’ялену рибу з ікрою. Зі слів самих хворих, рибу витовляли власноруч.
Наразі обидва знаходяться у важкому стані.
Інформація про даний випадок направлена до територіальних органів Держпродспоживслужби для розслідування та прийняття відповідних заходів.
Нагадаємо, 20 жовтня ботулізм діагностували в мешканця Кіровоградщини.