У Запоріжжі зафіксовано новий спалах ботулізму

В реанімаційне відділення Обласної клінічної лікарні поступили двоє мешканців м. Запоріжжя 1967 та 1996 р.н. Лікарі діагностували в них ботулізм.

Спеціалісти лабораторного центру встановили, що постраждалі напередодні вживали в’ялену рибу з ікрою. Зі слів самих хворих, рибу витовляли власноруч.

Наразі обидва знаходяться у важкому стані.

Інформація про даний випадок направлена до територіальних органів Держпродспоживслужби для розслідування та прийняття відповідних заходів.

Нагадаємо, 20 жовтня ботулізм діагностували в мешканця Кіровоградщини.