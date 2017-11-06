В Запорожье зафиксирована новая вспышка ботулизма

В реанимационное отделение областной клинической больницы поступили двое жителей г.Запорожье 1967 и 1996 г.р. Врачи диагностировали у них ботулизм.

Специалисты лабораторного центра установили, что пострадавшие накануне употребляли вяленую рыбу с икрой. По словам самих больных, рыбу изготовляли самостоятельно.

Сейчас оба находятся в тяжелом состоянии.

Информация о данном случае направлена ​​в территориальные органы Госпродпотребслужбы для расследования и принятия соответствующих мер.

Напомним, 20 октября ботулизм диагностировали у жителя Кировоградской области.