В Запорожье зафиксирована новая вспышка ботулизма
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Запорожье зафиксирована новая вспышка ботулизма — двое больных находятся в реанимации. Об этом сообщили в Запорожском областном лабораторном центре МОЗ, передает УНН.
В реанимационное отделение областной клинической больницы поступили двое жителей г.Запорожье 1967 и 1996 г.р. Врачи диагностировали у них ботулизм.
Специалисты лабораторного центра установили, что пострадавшие накануне употребляли вяленую рыбу с икрой. По словам самих больных, рыбу изготовляли самостоятельно.
Сейчас оба находятся в тяжелом состоянии.
Информация о данном случае направлена в территориальные органы Госпродпотребслужбы для расследования и принятия соответствующих мер.
Напомним, 20 октября ботулизм диагностировали у жителя Кировоградской области.