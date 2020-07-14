У Запоріжжі за декілька годин випала майже місячна норма опадів

"Протягом близько 3 годин випало 45,7 мм опадів – це 95% від місячної норми", - зазначили у обласному центрі з гідрометеорології.

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Нагадаємо, у Харківській області за ніч випало 87 мм, що є абсолютним добовим максимумом опадів за весь період спостережень. Минулий рекорд був зафіксований у липні 1881 року.