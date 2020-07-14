В Запорожье за несколько часов выпала почти месячная норма осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В Запорожье за несколько часов накануне выпало 95% осадков от месячной нормы. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в Запорожском областном центре по гидрометеорологии.
"В течение около 3 часов выпало 45,7 мм осадков - это 95% от месячной нормы", - отметили в областном центре по гидрометеорологии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Угроза подтопления: на западе Украины ожидается повышение воды в реках
Напомним, в Харьковской области за ночь выпало 87 мм, что является абсолютным суточным максимумом осадков за весь период наблюдений. Прошлый рекорд был зафиксирован в июле 1881 года.