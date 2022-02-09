У Запоріжжі водій збив двох неповнолітніх дівчат, у його крові виявили наркотики

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 60659 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 104949 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 111954 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 139609 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 145817 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 122538 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 138497 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 168669 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 180123 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215893 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
91 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 230415 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 311670 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 86996 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 64216 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 86447 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 311818 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 230521 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 314262 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 431811 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 681983 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 27571 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 86447 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 105807 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 142709 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 167183 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

У Запоріжжі водій збив двох неповнолітніх дівчат, у його крові виявили наркотики

У Запоріжжі водій збив двох неповнолітніх дівчат, у його крові виявили наркотики

Київ • УНН

 • 15243 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Запоріжжі 29-річний водій ІЖ 2717-90 на пішохідному переході збив двох школярок 2006 року народження. Їх госпіталізували з тяжкими травмами. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Деталі 

Інцидент стався ввечері 9 лютого на ділянці проїжджої дороги острова Хортиця. Школярки переходили дорогу на нерегульованому, але позначеному розміткою та дорожніми знаками переході.

В цей час по обидва боки рухалися автомобілі ІЖ 2717-90 і ВАЗ 2101.

Дівчата почали переходити дорогу від зупинки громадського транспорту "Цімеж": водій ВАЗа встиг загальмувати, а ось водій ІЖ 2717-90 скоїв наїзд на дітей.

Дві дівчини 2006 року народження отримали важкі політравми і були госпіталізовані в лікарню.

Правоохоронці доставили водія автомобілю ІЖ 2717-90 на обстеження в Запорізький обласний наркологічний диспансер. За висновками медичних працівників ознак сп'яніння не виявлено. Однак встановлено факт вживання марихуани.

Водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом ДТП слідчими поліції розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо 

Під Одесою автомобіль зніс шлагбаум і влетів у потяг, водій загинув.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,872.70