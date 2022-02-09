У Запоріжжі водій збив двох неповнолітніх дівчат, у його крові виявили наркотики
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Запоріжжі 29-річний водій ІЖ 2717-90 на пішохідному переході збив двох школярок 2006 року народження. Їх госпіталізували з тяжкими травмами. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Нацполіції.
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Інцидент стався ввечері 9 лютого на ділянці проїжджої дороги острова Хортиця. Школярки переходили дорогу на нерегульованому, але позначеному розміткою та дорожніми знаками переході.
В цей час по обидва боки рухалися автомобілі ІЖ 2717-90 і ВАЗ 2101.
Дівчата почали переходити дорогу від зупинки громадського транспорту "Цімеж": водій ВАЗа встиг загальмувати, а ось водій ІЖ 2717-90 скоїв наїзд на дітей.
Дві дівчини 2006 року народження отримали важкі політравми і були госпіталізовані в лікарню.
Правоохоронці доставили водія автомобілю ІЖ 2717-90 на обстеження в Запорізький обласний наркологічний диспансер. За висновками медичних працівників ознак сп'яніння не виявлено. Однак встановлено факт вживання марихуани.
Водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом ДТП слідчими поліції розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України.
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