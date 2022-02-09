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В Запорожье водитель сбил двух несовершеннолетних девушек, в его крови обнаружили наркотики

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Запорожье 29-летний водитель ИЖ 2717-90 на пешеходном переходе сбил двух школьниц 2006 года рождения. Их госпитализировали с тяжелыми травмами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Нацполиции.

Детали

Инцидент произошел вечером 9 февраля на участке проезжей дороги острова Хортица. Школьницы переходили дорогу на нерегулируемом, но обозначенном разметкой и дорожными знаками переходе.

В это время по обе стороны двигались автомобили ИЖ 2717-90 и ВАЗ 2101.

Девушки начали переходить дорогу от остановки общественного транспорта “Цимеж”: водитель ВАЗа успел затормозить, а вот водитель ИЖ 2717-90 совершил наезд на детей.

Две девушки 2006 года рождения получили тяжелые политравмы и были госпитализированы в больницу.

Правоохранители доставили водителя автомобиля ИЖ 2717-90 на обследование в Запорожский областной наркологический диспансер. По заключению медицинских работников признаков опьянения не обнаружено. Однако установлен факт употребления марихуаны.

Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту ДТП следователями полиции начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 286 “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами” Уголовного кодекса Украины.

Напомним

Под Одессой автомобиль снес шлагбаум и влетел в поезд, водитель погиб.

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