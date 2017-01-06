У Запоріжжі в пожежі загинув власник будинку
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 6 січня. УНН. Вчора у Дніпровському районі Запоріжжя пожежа унесла життя 88-річного господаря оселі. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ ДСНС України у Запорізькій області, передає УНН.
Так, 5 січня о 16:50 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення, що по вул.Тичини Дніпровського району у м.Запоріжжя сталася пожежа.
На місце події прибули 14 рятувальників, які і знайшли тіло загиблого господаря приватного будинку.
Наразі причини та обставини пожежі з’ясовуються, але обласне управління ДСНС попереджає запоріжців обережно поводитись при використанні обігрівачів, газового та пічного опалення, а також електричного обладнання.
Нагадаємо, 5 січня о 17:20 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення від чергового Бердянського відділу Національної поліції про те, що по вулиці Толстого в м.Бердянськ виникла пожежа.
В житловій кімнаті горів матрац та постільна білизна на загальній площі 4 кв.м. На місці пожежі загинув 46-річний власник будинку (інвалід 3 групи). Пожежа самоліквідувалась.