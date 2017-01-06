В Запорожье в пожаре погиб хозяин дома
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 6 января. УНН. Вчера в Днепровском районе Запорожья пожар унес жизнь 88-летнего хозяина дома. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области, передает УНН.
Так, 5 января в 16:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что по ул. Тычины Днепровского района в Запорожье произошел пожар.
На место происшествия прибыли 14 спасателей, которые и нашли тело погибшего хозяина частного дома.
В настоящее время причины и обстоятельства пожара выясняются, но областное управление ГосЧС предупреждает запорожцев о необходимости осторожно вести себя при использовании обогревателей, газового и печного отопления, а также электрического оборудования.
Напомним, 5 января в 17:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение от дежурного Бердянского отдела Национальной полиции о том, что по улице Толстого в г. Бердянск возник пожар.
В жилой комнате горел матрас и постельное белье на общей площади 4 кв.м. На месте пожара погиб 46-летний владелец дома (инвалид 3 группы). Пожар самоликвидировался.