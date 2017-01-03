У Запоріжжі в парку знайдено тіло чоловіка
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 3 січня. УНН. Вранці 1 січня на березі “червоної річки” у парку Перемоги в Запоріжжі громадяни знайшли тіло без ознак життя. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Запорізькій області.
О 7:53 через службу “102” надійшло повідомлення, що в парку Перемоги знайшли тіло чоловіка.
Слідчі з Вознесенівського райвідділку нацполіції виїхали на місце події та встановили, що на березі річки Суха Московка лежить тіло чоловіка приблизно 45-50 років. Ознак насильницької смерті в нього не виявлено.
Тіло направили до моргу.
Наразі за фактом ведеться слідство, встановлюється причина смерті та особа померлого.