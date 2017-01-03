В Запорожье в парке найдено тело мужчины
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 3 января. УНН. Утром 1 января на берегу "красной реки" в парке Победы в Запорожье граждане нашли тело без признаков жизни. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области.
В 7:53 через службу "102" поступило сообщение, что в парке Победы нашли тело мужчины.
Следователи из Вознесеновского райотдела нацполиции выехали на место происшествия и установили, что на берегу реки Сухая Московка лежит тело мужчины примерно 45-50 лет. Признаков насильственной смерти у него не обнаружено.
Тело направлено в морг.
По факту ведется следствие, устанавливается причина смерти и особа умершего.