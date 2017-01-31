У Запоріжжі судитимуть чоловіка, який вбив сімейну пару та підпалив квартиру
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Прокуратурою Запорізької області затверджено обвинувальний акт стосовно жителя Запоріжжя, який влітку минулого року вбив сімейну пару та підпалив квартиру. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Запорізької області.
“Обвинувальний акт скеровано до Жовтневого районного суду Запоріжжя для розгляду. Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі”. — повідомили у прокуратурі.
Одразу після скоєння вбивства підозрюваний здійснив спробу підпалу квартири у багатоповерховому будинку, де скоїв вбивство, однак займання речей у квартирі не відбулося. З метою уникнення відповідальності підозрюваний одразу після скоєного виїхав до іншої області.
Завдяки професійній та злагодженій роботі процесуальних керівників прокуратури області та слідчих і оперативних підрозділів ГУ НП в області особу зловмисника було встановлено та зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акту за ч.2 ст.15, ч.1 ст.194, п.1 ч.2 ст.115 КК України.
Як повідомляв УНН, на Тернопільщині затримали молодого чоловіка, який підпалив два магазини і офіс.